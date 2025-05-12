Экономист Сакс заявил, что развитие ситуации с Украиной вселяет оптимизм
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
«Это позитивное развитие. Думаю, президент Трамп играет очень конструктивную роль... видит ситуацию правильней, чем Байден... Я сдержанно оптимистичен», — сказал он РИА Новости.
Сакс назвал украинский конфликт следствием «ужасной ошибки» экс-президента США Джо Байдена.
Ранее Трамп призвал Украину немедленно согласиться на инициативу российского лидера Владимира Путина.
Президент России предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Он отметил, что Москва готова возобновить переговоры без всяких предварительных условий. Путин предложил начать диалог 15 мая.