Более 150 стран пригласили на встречу по безопасности в Москву

Более 150 стран и 20 международных организаций пригласили на встречу по безопасности в Москву под эгидой Совбеза России.

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«Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств... а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что к ключевым темам относятся безопасность на постсоветском пространстве, развитие двустороннего и многостороннего взаимодействия с государствами СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.