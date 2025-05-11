В России обратились к канцлеру Германии с предупреждением

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует воздержаться от необдуманных шагов в отношении России, в противном случае ему может грозить отставка. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

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Он призвал немецкого канцлера помнить о цене, которую придется заплатить за политические просчеты во внешней политике страны.

«Необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику», — предупредил Ивлев.

Ранее Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. Он подчеркнул, что действия Европы, США и Великобритании в этом вопросе будут скоординированы.