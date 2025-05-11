Спецпредставитель Путина отреагировал на видео с Макроном, прячущим в карман «пакетик»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на своей странице в X высказался по поводу видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон пытался что-то спрятать от репортеров.

«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев.

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Оно было снято, когда репортеры застали врасплох европейских политиков во время поездки в Киев. Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман. В интернете после этого развернулось широкое обсуждение по поводу его содержимого.

Появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик»

Как отметил политолог Сергей Марков, «те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин», но он сам придерживается мнения, то внутри «секретного маленького пакетика» находится лекарство от болезни, которую французский лидер скрывает от общественности.