Две страны поприветствовали предложение Путина о переговорах

Президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление лидеров.

Согласно заявлению, главы Китая и Бразилии приветствуют предложение Путина о мирных переговорах с представителями Украины. Лула да Силва и Си Цзиньпин выразили надежду, что прямой диалог между Москвой и Киевом начнется как можно раньше, и стороны достигнут взаимопонимания.

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В совместном заявлении подчеркивается, что Бразилия и КНР считают важным найти политическое решение украинского конфликта. Оно должно привести к справедливому и прочному миру, который будет обязательным для обеих сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле по украинскому конфликту, заявив, что Киеву следует согласиться на него.