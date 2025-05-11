В России отреагировали на ультиматум Зеленского

Российские парламентарии отреагировали на ультиматум Владимира Зеленского о прекращении огня с понедельника, 12 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на воскресенье, 11 мая, сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.

Российский лидер также предложил Киеву возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры — без всяких предварительных условий.

«Комментарии Зеленского наполнены страхом перед дальнейшим продвижением российских войск, именно этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника. Ресурсы Украины истощены. Государственность Украины на грани распада», — разъяснил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, в свою очередь, что Зеленский пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров по существу, чтобы сохранить свою власть.

МИД оценил реакцию Зеленского на предложение Путина о переговорах

По его словам, украинский лидер и его кураторы не желают мира, им нужно получить временную передышку. Он добавил, что Путин не дает и не даст им реализовать свои замыслы.

«Запад хочет временного перемирия без предварительных условий. А Путин возвращает их к реальности: хотите мира — мы готовы на переговоры без предварительных условий. Что по настоящему приведет к долгосрочному миру? Ответ очевиден», — уточнил Миронов.

Политик выразил уверенность, что к прочному миру приведет только устранение администрации Зеленского.