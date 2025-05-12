Турция оценила шансы на диалог России и Украины

Россия и Украина могут встретиться в ближайшие дни для достижения компромисса по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Я считаю, что в ближайшие дни стороны соберутся вместе в поисках компромисса. (...) Мы хотим, чтобы стороны собрались вместе и обеспечили прекращение огня. Надеемся на это, наши работы ведутся в этом направлении», — сказал глава МИД Турции.

При этом он подчеркнул, что между Киевом и Москвой сохраняются принципиальные разногласия, касаемо введения режима прекращения огня.

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Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, где обсудили предложение Москвы о прямых переговорах с Киевом в Стамбуле 15 мая. Президент Турции поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для переговоров в его стране, а также посодействовать в организации переговоров ради достижения устойчивого мира.