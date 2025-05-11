Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира на Украине. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Президент Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией наступил исторический переломный момент, что необходимо использовать эту возможность и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира", - проинформировала администрация главы турецкого государства.

Эрдоган также подчеркнул, что "важно продолжать сотрудничество в деликатном процессе возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины", - говорится в сообщении.