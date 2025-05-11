Володин предложил усилить ответственность россиян за нарушение законов за границей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предлагается усилить административную ответственность в отношении россиян, совершивших правонарушения за границей.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против ее интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, для того, чтобы россияне не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества.

В число правонарушений входят пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, дискредитация ВС РФ, злоупотребление свободой слова и распространение фейков, несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Володин подчеркнул, что все, кто находится за пределами России и совершает действия против безопасности и суверенитета страны, должны отвечать за них по законам РФ.