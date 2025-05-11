Высказывание Владимира Зеленского о невозможности гарантировать безопасность иностранным лидерам, прибывшим в Москву на празднование 9 Мая, стало проявлением государственного терроризма. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил о «беспрецедентно провокационном заявлении Зеленского», прозвучавшем 3 мая.

«Это такое проявление государственного терроризма…, когда он сказал, что он не может гарантировать безопасность 9 мая для гостей в Москве, и добавил, что русские сами устроят провокацию», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля это было «заявление на грани безумия», и киевский режим подкрепил его роем беспилотников, атаковавшим Россию. Атаку успешно отразили российские системы ПВО.

Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

В начале мая Зеленский заявил, что не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые планируют посетить парад на Красной площади 9 мая.