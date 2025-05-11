Захарова сделала вывод о реакции Киева на предложение Путина о переговорах

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина с предложением о переговорах.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Известия».

«Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», — сказала она.

Ранее Зеленский Киева к переговорам, но лишь в том случае, если с 12 мая Москва согласится на полное прекращение огня.

В России ответили на требования офиса Зеленского

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение.