Реакция Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах показывает, что украинские власти не вникли в суть заявления российского лидера, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на воскресенье, 11 мая, Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Украинский лидер заявил в ответ, что готов к переговорам в том случае, если Россия в понедельник, 12 мая, объявит о полном прекращении огня.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», — пояснила Захарова.

Дипломат разъяснила, что Путин обозначил определенный порядок действий: «сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить».

В России ответили на требования офиса Зеленского

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение главы России серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы Москвы.