Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что Украина сможет сохранить свой народ и остатки государственности только в случае согласия на переговоры с Россией. Его слова передает ТАСС.

Алаудинов прокомментировал недавнее предложение президента РФ Владимира Путина возобновить диалог без предварительных условий. Напомним, российская сторона готова начать переговоры уже 15 мая в Стамбуле.

«Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил приверженность России мирному урегулированию, но при условии устранения первопричин конфликта», — подчеркнул генерал.

Он выразил надежду, что украинские власти проявят мудрость и согласятся на диалог, чтобы «не добивать окончательно украинский народ и государство». Алаудинов напомнил, что российский лидер последовательно предлагал эти условия на протяжении последних трёх лет, включая период до начала СВО.

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Командир «Ахмата» также раскритиковал позицию западных стран, заявив, что они «сделали всё возможное для эскалации, кроме прямого вступления в войну». По его словам, Россия не намерена реагировать на ультиматумы отдельных европейских лидеров.