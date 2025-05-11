В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Киевом
Предложение от президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной направлено на долгосрочный мир, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.
Кроме того, как считает сенатор, оно повлияет и на снятие напряженности в Европе.
До этого Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Начать следует без промедлений, и предложил дату — четверг, 15 мая. Российский лидер отметил, что стороны могут встретиться в Стамбуле.
Он напомнил, что переговоры проходили в Стамбуле в 2022 году и были прерваны Киевом по указанию Британии и других русофобов. С того времени ситуация для Киева катастрофически ухудшилась.
Ранее сообщалось, что журналист оценил последствия отказа Украины от предложения Путина.