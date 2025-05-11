Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться реакции тех, кому президент РФ Владимир Путин предложил переговоры в Стамбуле. Дипломата цитируют «Известия».

В воскресенье Захарова прокомментировала, как могут складываться события после озвученного Путиным предложения о возобновлении стамбульских переговоров с Киевом.

«Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены», — сказала Захарова.

Российский лидер Владимир Путин предложил Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле без всяких предварительных условий.

Владимир Зеленский на это заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией после прекращения огня.