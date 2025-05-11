Слуцкий оценил предложение Путина по Украине

Предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной — реальная мера, направленная на достижение мира.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Президент России протягивает руку для разрешения конфликта с устранением его первопричин и демонстрирует готовность к дипломатическому урегулированию», — сказал он.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.