Появились подробности возможных переговоров в Стамбуле

Переговоры России и Украины в Стамбуле должны проходить с учетом обсуждений, прерванных в 2022 году, и ситуации на земле. Об этом в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В интервью Ушаков сказал, что переговоры должны учитывать сегодняшнюю ситуацию.

«С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации», — сказал он.

Также помощник главы государства ответил на вопрос о том, кто будет представлять Россию на стамбульских переговорах.

Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

«Президент даст команду, тогда объявим», — пояснил Ушаков.

Ранее в Совфеде оценили реакцию Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной.