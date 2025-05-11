Пушков: Трамп приветствовал инициативу РФ о переговорах, в отличие от Макрона

Президент США Дональд Трамп, в отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона, положительно оценил инициативу России о прямых переговорах с Киевом, обратил внимание сенатор РФ Алексей Пушков.

"Трамп положительно оценил инициативу России - в отличие от Макрона, который назвал ее "первым, но недостаточным шагом", как будто ему решать, что достаточно, а что нет", - написал он в своем Telegram -канале.

Пушков отметил, что реакция Трампа на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах совсем иная, чем реакция Макрона, который пытается диктовать свои условия.

Ранее Путин предложил властям в Киеве возобновить прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, причем без всяких предварительных условий. Соответствующую инициативу российский лидер озвучил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. Переговоры предлагается возобновить с 15 мая в Стамбуле.