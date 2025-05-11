В США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине

Предложение президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая оказалось блестящим маневром. Об этом «Известиям» заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

«По-моему, это блестящий маневр Владимира Путина. Он возвращает инициативу России», — отметил он.

По мнению Риттера, такой шаг со стороны Москвы позволит ей диктовать условия Украине и союзникам Киева.

До этого президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной, заявил, что это потенциально великий день для двух конфликтующих стран.

CNN: Путин мог изменить цели по конфликту на Украине

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе.