Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, доказали их причастность к атакам по России. Таким мнением поделился сенатор РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.

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"Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас "на суше, в воздухе и в море", — высказался Климов.

Сенатор также обратил внимание на то, что украинская сторона, предлагая перемирие, опять не учла "многочисленные важные нюансы" для прекращения огня, о которых Москва говорила не раз.

Он подчеркнул, что "заставить" Россию делать что-либо вопреки нашим национальным интересам невозможно, и годы проведения специальной военной операции (СВО) это доказали в полной мере. 10 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи с "коалицией желающих" заявил, что Киев и его зарубежные партнеры готовы с 12 мая ввести режим полного прекращения огня сроком как минимум на 30 дней.

По его словам, это решение может стать первым шагом к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом. Сибига добавил, что встреча состоится только при условии, что РФ будет соблюдать перемирие.