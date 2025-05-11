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Бывший американский военный Дэниел Дэвис резко осудил политику западных стран в отношении России. По его мнению, западные политики продолжают действовать в вымышленной реальности, где можно безнаказанно давить на Москву санкциями и требованиями.

Эксперт подчеркнул, что Россия демонстрирует превосходство в военной, экономической и промышленной сферах. Тысячи уже введенных санкций не дали ожидаемого эффекта, а новые ограничения вряд ли что-то изменят. При этом западные лидеры продолжают поддерживать провальные инициативы Киева, еще больше отдаляясь от действительного положения дел.

"Куда ни посмотри, Россия везде впереди: в военном, экономическом, промышленном плане. Запад уже сделал все возможное, уже наложил тысячи санкций. Вы правда считаете, что новые санкции что-то изменят? В этом вообще есть логика?" - сказал он.

Дэвис выразил обеспокоенность такими тенденциями, отметив опасность решений, принимаемых в отрыве от реальности. Каждое действие Запада встречает грамотное противодействие со стороны России, что сводит на нет все усилия по изоляции Москвы. По мнению аналитика, такая политика ведет лишь к дальнейшей эскалации и ухудшению международной обстановки.

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