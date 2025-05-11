Инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России, несмотря на усилия друзей президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем Андрей Клишас.

По его словам, инициативе на стороне РФ «как на военном, так и на дипломатическом направлении». «Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания», — Совфеда.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, «где они проводились ранее и где они были прерваны». Российский лидер не упомянул предложение «коалиции желающих» о 30-дневном перемирии и последующих переговорах.