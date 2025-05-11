Песков: Гости Москвы стали свидетелями нарушения перемирия Киевом

Москвичи и многочисленные гости столицы стали свидетелями нарушений режима перемирия со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия — атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению... Не было реального прекращения огня со стороны Украины», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры.

Он предложил начать диалог 15 мая.

Российский лидер подчеркнул, что никому не нужен мир с лихорадочным рытьём окопов.