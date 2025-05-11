"Кремль отверг ультиматум": реакция на выступление Владимира Путина

Заявления президента России Владимира Путина, озвученные на пресс-конференции 11 мая 2025 года в Кремле, вызвали широкий резонанс среди политиков, экспертов и западных СМИ.

Сенатор Андрей Клишас отметил, что все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима остались без внимания, что свидетельствует о твердой позиции России в текущих переговорах.

Медиатехнолог Рамиль Харисов выделил два ключевых сигнала из выступления Путина, передает телеграм-канал "ЕЖ".

Во-первых, президент России выразил готовность к переговорам. Во-вторых, он отметил, что условия, выдвинутые Европой и Украиной не принимаются.

"Есть конкретное предложение, конкретная дата (15 мая) и страна. Мячик теперь на стороне Украины и кураторов. Кстати, по площадке переговоров возвращаемся к 2022 году, только теперь наши позиции сильнее. Не было сказано, но считалось из заявлений выше: 30 дней на условиях Европы и Украины не принимаем (с 12 мая)", - сказал Рамиль Харисов.

Политолог Максим Жаров добавил, что Кремль в жесткой манере отверг ультиматум от "коалиции желающих". Жаров выразил сомнение в том, что Трамп сможет эффективно воздействовать на Киев, что может привести к новому витку эскалации конфликта.

В ООН не прокомментировали предложение РФ о прямых переговорах с Киевом:

"У меня нет комментария", — заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Западные СМИ также отреагировали на выступление российского президента. Агентство "Reuters" опубликовало статью с заголовком «Путин предлагает прямые переговоры с Украиной».

Британское издание The Independent заявило, что выступление Путина стало "ответным ударом на ультиматум Европы и Трампа о 30-дневном прекращении огня".

Французское издание Le Figaro подчеркивает, что Путин акцентирует внимание на необходимости сосредоточиться на «коренных причинах конфликта» в ходе дискуссии.