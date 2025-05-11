Путин отметил огромную роль журналистов, освещавших 80-летие Победы

Президент РФ Владимир Путин во время ночного обращения к журналистам отметил их огромную роль в освещении 80-летия Победы. Политик отдельно выразил благодарность представителям мировых информационных агентств, телеканалов и прессы.

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"Вы многое сделали для того, чтобы люди в разных странах мира ощутили неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве", - отметил лидер.

В своей речи он также поблагодарил иностранных партнеров, которые участвовали в торжествах 9 Мая в Москве. По словам российского президента, РФ чтит всех, кто способствовал победе над нацизмом.

Путин провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве. Основная часть встреч состоялась в период с 7 по 10 мая. Программа началась 7 мая с беседы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Часть встреч прошла в неформальном формате: например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от Путина наградной лист своего отца - Героя Советского Союза.