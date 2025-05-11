Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия
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Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия и подчеркнул, что Москва стала свидетелем этому.

«Москвичи и гости столицы были свидетелями нарушений режима прекращения огня, атак беспилотников, закрытия аэропортов, нарушения воздушного сообщения. Разве вы не были свидетелями этого здесь? Вы это видели», — сказал он.

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