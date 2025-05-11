Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия и подчеркнул, что Москва стала свидетелем этому.