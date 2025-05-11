Путин: никому не нужен мир с лихорадочным рытьем окопов

Никому не нужен мир с лихорадочным рытьём окопов и опорников, заявил президент России Владимир Путин.

Он не исключил, что в результате будущих переговоров с Украиной возможно достижение нового перемирия или прекращения огня, которое бы соблюдалось обеими сторонами.

«Причём... было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» — сказал Путин.

Ранее президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры.

Он предложил начать диалог 15 мая.