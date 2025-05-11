Главные заявления Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с пресс-конференцией по итогам празднования 80-летия Победы.

Он отметил, что прошедшие в Москве встречи лидеров различных стран были посвящены вопросам стабильного и устойчивого развития мирового сообщества, а также затронули политическую, экономическую и гуманитарную повестку.

Основные моменты из заявления Путина:

Киев не отреагировал на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили масштабные атаки на территорию России после предложения о перемирии в майские праздники. В течение трех дней перемирия Киев попытался пять раз напасть на границу России, все атаки были отражены, и украинские войска понесли значительные потери.

"Киевские власти <...> вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения, а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки", - сказал президент РФ.

Президент России не прокомментировал предложение Украины и европейских стран о 30-дневном режиме прекращения огня.

При этом Путин выступил с встречным предложением о возвращении к прямым переговорам, из которых Украина вышла в 2022 году.

Пресс-конференция Владимира Путина. Видео

Россия готова провести первую встречу уже 15 мая в Стамбуле, и завтра Путин обратится к Эрдогану с просьбой помочь в организации этого мероприятия.

Российское предложение остается "на столе", и теперь РФ ждет реакции от Украины. При этом президент подчеркнул, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, цель которых — устранение первопричин конфликта.

"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", – заключил президент.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинская сторона стремится заморозить конфликт на текущих линиях соприкосновения и создать 30-километровую демилитаризованную зону. Он отметил, что в таком случае президент США Дональд Трамп сможет гарантировать соблюдение перемирия на Украине.

На это заявление отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что долгосрочное разрешение конфликта на Украине невозможно достичь лишь путем прекращения огня или остановки боевых действий на линии соприкосновения. По словам министра, необходимо устранить первопричины конфликта.