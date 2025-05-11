Ушаков: Кремль объявит главу делегации РФ на переговорах с Киевом в Стамбуле

Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс".

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"Мы готовы начать переговоры утром 15 мая. Главу делегации объявим позже, сейчас ждем реакции Киева", — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва предложила диалог "без предварительных условий".

"Надо приехать и начать обсуждение. Это просто, если есть желание", - сказал Ушаков.

На вопрос о уровне российской делегации представитель Кремля отвечать отказался, сославшись на необходимость "сначала получить ответ от Украины". Президент России Владимир Путин Путин в ходе своего ночного брифинга в Кремле предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Он подчеркнул, что российская сторона "никогда не отказывалась от диалога с украинской". Также глава государства напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.