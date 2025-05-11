Путин подтвердил, что в сентябре посетит Китай

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в сентябре текущего года посетит Китай.

"Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный официальный визит в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией. Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей победы", - сказал Путин журналистам в Кремле.