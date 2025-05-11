Путин выразил надежду на восстановление отношений с Европой

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с Европой.

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Европой
© РИА Новости
«У нас оптимизм и надежда, что рано или поздно... мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы. В том числе и с теми, которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проявления неонацизма в Европе существенные.

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