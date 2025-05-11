Путин выразил надежду на восстановление отношений с Европой
Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с Европой.
«У нас оптимизм и надежда, что рано или поздно... мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы. В том числе и с теми, которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проявления неонацизма в Европе существенные.