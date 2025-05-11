Путин указал на «хамскую манеру» Европы говорить с РФ ультиматумами

Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас оптимизм и надежда, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», – приводит слова Путина ТАСС.

По его словам, некоторые государства продолжают вести себя по отношению к России в «хамской манере», используя ультиматумы. глава государства указал на то, что такое поведение наблюдается даже сейчас, когда страны пытаются общаться с Москвой.

При этом президент отметил, что миллионы европейцев и лидеры стран, проводящие независимую политику, помнят историю Второй мировой войны. Путин также подчеркнул, что среди стран Запада есть те, кто искренне ищет пути к разрешению текущих конфликтов. Кроме этого, он выразил признательность европейским лидерам за их политическую смелость в принятии решения о визите в Москву и за то, что они разделили с Россией праздничные события. Также Путин поблагодарил администрацию США за их посреднические усилия в урегулировании ситуации в Украине.

Напомним, президент отметил, что в ходе переговоров с Киевом можно достичь прекращения огня. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru