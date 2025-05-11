Помощник Путина раскрыл причину задержки перед переговорами Путина и Си Цзиньпина

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Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Государственный деятель сообщил, что до начала мероприятия ему поручили сделать телефонный звонок. Именно поэтому он вошел в зал переговоров, когда лидеры уже заняли свои места, пишет РИА Новости.

Помощник Путина раскрыл причину задержки перед переговорами Путина и Си Цзиньпина
© РИА Новости

Ушаков не раскрыл, кому именно звонил, но отметил, что исполнил задание. Он также отметил, что вход президента в зал раньше делегации нельзя назвать редким явлением.

Путин обратился к Си Цзиньпину, провожая его после приема

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию завершился «полным успехом» и укрепил стратегическое партнерство Москвы и Пекина.

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