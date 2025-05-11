Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

«Мы предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Начать можем 15 мая в Стамбуле», — заявил Путин.

Президент добавил, что Россия неоднократно выдвигала инициативы о прекращении огня, однако они подвергались саботажу. Украина нарушала мораторий на удары по объектам энергетики, а также не соблюдала Пасхальное перемирие. Накануне Дня Победы было объявлено перемирие в третий раз, оставляя открытой возможность его продления в зависимости от реакции Киева.

«Киевские власти не отреагировали на предложение о прекращении огня. Более того, с 6 на 7 мая они уже начали атаки. 8, 9 и 10 мая было зафиксировано пять попыток нападения на границу России — именно в дни перемирия», - сказал президент.

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