Путин: рад был лично поблагодарить военачальников и бойцов из КНДР
Военные из КНДР действовали в высшей степени профессионально в Курской области, показали хорошую подготовку и выучку, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что рад был лично поблагодарить военачальников и бойцов подразделений спецназа Северной Кореи, участвовавших в освобождении Курской области.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал поддержку России в случае агрессии со стороны Запада.
Он добавил, что победа СССР над фашизмом определила будущее человечества.