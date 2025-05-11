Путин: рад был лично поблагодарить военачальников и бойцов из КНДР

Военные из КНДР действовали в высшей степени профессионально в Курской области, показали хорошую подготовку и выучку, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что рад был лично поблагодарить военачальников и бойцов подразделений спецназа Северной Кореи, участвовавших в освобождении Курской области.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал поддержку России в случае агрессии со стороны Запада.

Он добавил, что победа СССР над фашизмом определила будущее человечества.