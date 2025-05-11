Президент России Владимир Путин высказался о переговорах с иностранными лидерами в рамках Дня Победы.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогу последних четырёх рабочих дней.

«Подводя итог... за четыре дня, с 7 по 10 мая, у нас состоялись мероприятия официальных визитов лидеров трёх иностранных государств: Китайской Народной Республики, Венесуэльской Боливарианской Республики и Социалистической Республики Вьетнам», — заявил Путин.

Вместе с этим он добавил, что прошло 20 двухсторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе празднования Дня Победы провёл очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами.