Президент России Владимир Путин вновь поблагодарил зарубежных партнёров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве.

Об этом он заявил на пресс-конференции журналистам.

«Хочу поблагодарить наших друзей, зарубежных партнёров, которые были в эти дни вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей», — указал российский лидер.

Ранее президент России поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование 80-летия Победы.