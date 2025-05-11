Путин вновь поблагодарил зарубежных партнёров за участие в торжествах Дня Победы
Президент России Владимир Путин вновь поблагодарил зарубежных партнёров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве.
Об этом он заявил на пресс-конференции журналистам.
«Хочу поблагодарить наших друзей, зарубежных партнёров, которые были в эти дни вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей», — указал российский лидер.
Ранее президент России поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование 80-летия Победы.