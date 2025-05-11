Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Слуцкий заявил, что украинские власти перешли от угроз к демаршам. Он напомнил, что МИД Украины выразил протест странам, лидеры которых приехали в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.