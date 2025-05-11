В Кремле все готово к пресс-конференции Путина

Пресс-конференция президента России Владимира Путина скоро ожидается в Кремле. К ней уже все подготовлено, передает корреспондент ТАСС.

Изначально мероприятие планировалось на вечер, но из-за затянувшихся международных встреч сместилось фактически на ночь. Сейчас Путин беседует с президентом Южной Осетии. Это последняя из запланированных на 10 мая встреч.

Ожидается, что на пресс-конференции Путин подведет итоги четырехдневной международной программы, приуроченной ко Дню Победы, и ответит на волнующие СМИ вопросы. На 9 Мая в Москве собралось около трех десятков глав государств. Со всеми из них президент РФ пообщался в том или ином формате. Празднование 80-летия Победы в Москве стало одним из крупнейших саммитов.

Журналисты активно собираются на пресс-конференцию в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Хотя время начала еще не объявлено, заняты почти все места. Присутствуют зарубежные репортеры, в частности из BBC, CNN, NBC.