Путин начал беседу с президентом Южной Осетии

Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым, передает корреспондент ТАСС.

Предыдущий раз главы государств встречались в марте 2023 года. Созванивались в марте 2024-го, когда в России проходили президентские выборы. Гаглоев поздравил Путина с убедительной победой.

После этого лидеры еще много раз обменивались поздравлениями, в том числе по случаю Дня России и Дня Республики Южная Осетия.

8 мая Путин поздравил Гаглоева и всех ветеранов республики с Днем Победы, выразив уверенность, что сохранение памяти об общей истории поможет и впредь успешно развивать дружественные, союзнические отношения между РФ и Южной Осетией.

Россия первой признала независимость республики. В 2008 году произошел вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. Грузинская армия развернула боевые действия против Южной Осетии, в том числе находившихся на ее территории российских миротворцев, начав массированный обстрел Цхинвала. В ответ Россия ввела войска для защиты проживающих в регионе российских граждан, а к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота РФ. 9 августа 2008 года в вооруженный конфликт вступила Абхазия, начав операцию по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья. Операция России по "принуждению Грузии к миру" завершилась разгромом грузинских войск.