Песков прокомментировал слухи о предстоящем выступлении Путина

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что речь президента России якобы «взорвет» американский прайм-тайм, опровергнув их. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — сказал Песков.

Германия получила сигнал от Путина на немецком языке

Ранее Песков заявил, что Путин открыт для взаимодействия и диалога с зарубежными лидерами в такой степени, в какой готовы они.