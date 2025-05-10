Президент России Владимир Путин общается с журналистами после мероприятий в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве в субботу, 10 мая.

Журналисты кремлёвского пула анонсировали громкие заявления президента России, призвав граждан не ложиться спать. Владимир Путин встретится не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных телекомпаний: CNN, NBC и BBC.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о потенциально сенсационном заявлении главы государства.