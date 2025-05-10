LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина после мероприятий в честь 80-й годовщины победы в ВОВ
Президент России Владимир Путин общается с журналистами после мероприятий в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве в субботу, 10 мая.
Журналисты кремлёвского пула анонсировали громкие заявления президента России, призвав граждан не ложиться спать. Владимир Путин встретится не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных телекомпаний: CNN, NBC и BBC.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о потенциально сенсационном заявлении главы государства.
«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — заявил Песков в разговоре с журналистом Юнашевым, тем самым пытаясь развеять ожидания о каком-либо неожиданном повороте событий.