Путин вступил в борьбу с Трампом за сектор Газа

Президент Владимир Путин выступил против взятия под контроль сектора Газа американцами. На встрече в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом 10 мая российский лидер заявил, что обстановка в регионе ухудшается и Москва выступает за восстановление мирного диалога. Как объяснил URA.RU старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь, Путин надавит на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы анклавом управляла именно палестинская администрация, а не США.

«Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь. <...> Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», — заявил Путин.

К сожалению, продолжил президент, достигнутое в начале 2025 года соглашение о перемирии в секторе Газа сорвалось, обстановка деградирует. Путин предложил обсудить возможности снизить напряженность и актуальные двусторонние вопросы.

В свою очередь Аббас поблагодарил Путина за то, что Россия поддерживает создание палестинского государства со столицей в Восточной Иерусалиме. Аббас подчеркнул, что выступает против заявлений президент США Дональда Трампа о выселении палестинцев и превращении сектора Газа в «ближневосточную ривьеру» с установлением американской администрации. Ситуация в секторе Газа очень плохая, помощь России — это «бальзам на душу» палестинского народа, добавил Аббас.

Путин встретился с президентом Палестины, чтобы приблизить окончательное решение вопроса о том, кто будет контролировать сектор Газа, считает арабист Андрей Зелтынь.

«Политические смыслы совершенно понятны. Ситуация с исполнением резолюции 181 Генассамблеи ООН (принята в 1947 году, также известна как „план раздела Палестины“, по которому предполагалось создание двух независимых государств: еврейского и арабского. — Прим. ред.) зашла в тупик. Приезд Аббаса связан с выработкой новой формулы решения этого вопроса или адаптации старого решения к нынешним условиям», — заявил эксперт.

Россия выступает посредником в этом вопросе, ей важно закрепить полноценное оформление арабского государства и положить конец конфликтам, продолжил Зелтынь. Ближний Восток — пересечение путей практически всех ведущих держав, там идет борьба России, США, ЕС и Китая, у каждого свои интересы, отметил собеседник URA.RU. По его мнению, для наращивания торговли и развития проектов Москве нужно, чтобы в регионе наконец воцарился прочный мир, и создание арабского государства позволит решить многие противоречия.

Острота в секторе Газа начинает снижаться, несмотря на то, что внешне это незаметно, «политические процессы идут», считает эксперт. Уже понятно, что ХАМАС там не удержится, поэтому дальше есть два варианта развития событий: сектор Газа отходит либо Израилю и США, либо Палестине. Россия заинтересована именно во втором сценарии, заявил Зелтынь.