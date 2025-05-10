Президент Буркина-Фасо обратился к Путину по-русски

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обратился к нему по-русски, передает РИА Новости.

«Здравия желаю, товарищ президент», — сказал Траоре и выразил надежду на то, что правильно произнес приветствие.

Политик также поблагодарил Путина за приглашение делегации страны на празднование 9 Мая.

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Траоре находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он прилетел в российскую столицу 8 мая. На следующий день политик посетил парад Победы на Красной площади, а 10 мая провел переговоры с Путиным в Кремле.

В этот же день российский министр обороны Андрей Белоусов встретился со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре. По его словам, РФ приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо «выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет». В свою очередь Симпоре отметил, что Москва и Уагадугу далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества.