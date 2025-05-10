Кремль ответил на предложение Украины о 30-дневном перемирии

Россия рассмотрит инициативу Украины о введении 30-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента телеканала CNN. По его словам, Москва готова изучить предложения по перемирию, однако будет исходить из собственных интересов и условий.

«Мы рассмотрим эту инициативу. Но Россия всегда придерживается своей точки зрения относительно условий возможного перемирия», — заявил Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что российская сторона ощущает давление со стороны европейских лидеров, которые призывают Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Макрон высказался о продлении 30-дневного перемирия на Украине

«Мы это чувствуем», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отмечал, что обсуждение перемирия требует тщательного рассмотрения всех обстоятельств, а Владимир Путин ранее выражал готовность изучить подобные инициативы при условии прояснения всех нюансов. Европейские страны и США также работают над согласованием плана 30-дневного прекращения огня, и в случае его отклонения обсуждаются дополнительные санкции против России.

Главы Франции, Германии, Великобритании и Польши ранее посетили Киев для участия в заседании коалиции «желающих», на котором обсуждались перспективы установления режима прекращения огня. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров заявил о готовности украинской стороны и ее международных партнеров к полному и безоговорочному прекращению боевых действий сроком не менее чем на 30 дней.