Песков прокомментировал угрозы Макрона в адрес России

У Кремля отсутствуют каналы диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В субботу Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие западные лидеры прибыли в Киев для поддержки политики Зеленского. При этом Макрон озвучил угрозы об усилении санкций, если Россия не согласится на 30-дневное перемирие.

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«У нас нет каналов диалога с президентом Франции», — сказал Песков, комментируя это заявление.

Песков отметил, что заявления, звучащие от представителей стран ЕС, в целом носят конфронтационный характер.