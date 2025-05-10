В Кремле раскрыли реакцию Киева на инициативу Путина о переговорах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев не ответил на предложение о переговорах без предварительных условий, передает ТАСС.

«Реакция киевского режима на это (инициативу российской стороны. — «Газета.Ru») озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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В апреле президент Владимир Путин говорил о своей открытости к диалогу с украинскими властями и подтвердил, что готов к переговорам без каких-либо предварительных условий. Об этом же говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что ответное требование Украины о 30-дневном перемирии противоречит идее незамедлительного диалога. Кроме того, министр призвал скептически относиться ко всем сообщениям от украинской стороны.