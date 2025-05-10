Путин назвал ситуацию в секторе Газа гуманитарной катастрофой

Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ТАСС.

Российские лидер сказал, что в Москве с тревогой и сопереживанием следят за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. По мнению Путина, устойчивое урегулирование возможно только на основе принципа двух государств.

Аббас, в свою очередь, заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем. Также он выступил против выселения палестинцев из Газы, как это предлагал сделать президент США Дональд Трамп.

Ранее сегодня Владимир Путин общался в Кремле с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламой и с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Во время переговоров с гостем из Вьетнама достигнуты предварительные договорённости о строительстве АЭС в этой стране.