Песков оценил возможность контактов Путина и Мерца

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к контактам с любыми иностранными лидерами, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя Кремля рассказать, готов ли президент к переговорам с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Мерц пригрозил России новыми санкциями в случае отказа от безусловного 30-дневного перемирия.