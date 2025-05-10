Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали Камарой

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой. Российский министр отметил большую общую повестку сотрудничества, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Белоусов рассказал, что стороны в настоящее время решают множество вопросов. Он также отметил, что у стран есть большая общая повестка сотрудничества.

«Много вопросов, которые мы сейчас решаем, и есть еще ряд вопросов, которые еще предстоит решить», — сказал министр обороны РФ.

Как уточнили в Минобороны, в ходе переговоров стороны обсуждали актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств.

Белоусов также поздравил коллегу с присвоением звания «корпусной генерал», а Камара поздравил главу российского военного ведомства от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты с успешным празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Белоусов встретился с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым. Российский министр обороны согласился с Бекболотовым, что советский народ является одной семьей.